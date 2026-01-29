Назван максимальный размер пособия по уходу за ребенком с 1 февраля

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет после индексации 1 февраля составит 83 тысячи рублей, рассказал РИА Новости кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Министерство труда и социальной защиты проиндексирует более 40 выплат, пособий и компенсаций на 5,6% с 1 февраля.

"Есть некоторые особенности расчета, например, верхняя граница пособия и в этом случае ориентация на максимальный размер дневного заработка, который в текущем году будет 6 827,4 рубля. Тогда калькуляция ежемесячного пособия в максимальном варианте будет исходить из методики: 207 552,96 х 40%, то есть 83 021,18 рубля", — сказал Гиринский

Он пояснил, что использование коэффициента 0,4 обусловлено тем, что пособие составляет 40% от заработка, а сумма 207 552,96 рубля была рассчитана путем умножения дневного дохода на количество дней в месяце и применяется для определения максимального размера выплаты.

Гиринский добавил, что при вычислении размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для безработных применяется фиксированная сумма в размере чуть более 10 тысяч рублей в месяц. Для ее получения должны быть соблюдены условия нуждаемости в соответствии с методикой Социального фонда России