Минтранс рассказал о правах россиян при посадке на запасном аэродроме - РИА Новости, 29.01.2026
03:23 29.01.2026
Минтранс рассказал о правах россиян при посадке на запасном аэродроме
Минтранс рассказал о правах россиян при посадке на запасном аэродроме
Минтранс рассказал о правах россиян при посадке на запасном аэродроме
Пассажиры, чьи рейсы приземлились на запасном аэродроме, имеют право на напитки, питание и размещение в гостинице, рассказали РИА Новости в министерстве...
2026
Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс рассказал о правах россиян при посадке на запасном аэродроме

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пассажиры, чьи рейсы приземлились на запасном аэродроме, имеют право на напитки, питание и размещение в гостинице, рассказали РИА Новости в министерстве транспорта России.
"Пассажиры могут рассчитывать на предоставление ряда услуг", - ответили в ведомстве на запрос об услугах, которые могут получить пассажиры рейсов, севших на запасном аэродроме.
Так, при ожидании отправления рейса более двух часов пассажиры имеют право на обеспечение прохладительными напитками, более четырех часов – горячим питанием.
А при ожидании вылета более восьми часов днем и более шести часов ночью пассажиров должны разместить в гостинице. При этом в гостиницу пассажиров должны доставить бесплатно и организовать для них хранение багажа.
Если люди путешествуют с детьми до семи лет, им должен предоставляться доступ в комнату матери и ребенка.
А в некоторых случаях, когда пассажиры опаздывают на стыковочный рейс, им могут переоформить билет.
"В случае, если перевозка пассажира оформлена одним билетом ("единая перевозка"), то авиакомпания обязана переоформить билет и доставить пассажира до конечного пункта назначения согласно договору воздушной перевозки. В случае, если перевозка пассажира оформлена на каждый рейс отдельным билетом, то перевозчик вправе отказать в переоформлении билета", - пояснили в Минтрансе.
Заголовок открываемого материала