Спонсорам Киева не нужен успех переговоров России и США, считает постпред

ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Спонсоры Киева не заинтересованы в успехе переговоров России и США, так как это означало бы крушение их надежд на реализацию проекта "Анти-Россия", заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.
Как отметил дипломат, российская сторона активно участвует в дипломатических усилиях по поиску путей разрешения украинского кризиса, 22-23 января состоялись конструктивные и откровенные переговоры с американскими представителями. Они, по словам Полянского, смогли убедиться в искренней заинтересованности Москвы в политико-дипломатическом решении конфликта. Аналогичным образом Россия подошла и к состоявшимся после трёхсторонним переговорам в Абу-Даби, добавил дипломат.
"Чего нельзя сказать о представителях киевского режима и их спонсорах, для которых успех данного переговорного трека – это крушение надежд на дальнейшую реализацию на Украине проекта "Анти-Россия". Их заботят не жизни украинцев и россиян, а судьба засевшего в Киеве с 2014 года коррумпированного режима, продолжающего ради своего выживания бросать своих соотечественников в бессмысленную "мясорубку" на передовой", - заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.