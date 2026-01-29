Рейтинг@Mail.ru
Спонсорам Киева не нужен успех переговоров России и США, считает постпред - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 29.01.2026 (обновлено: 15:32 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/polyanskiy-2071007860.html
Спонсорам Киева не нужен успех переговоров России и США, считает постпред
Спонсорам Киева не нужен успех переговоров России и США, считает постпред - РИА Новости, 29.01.2026
Спонсорам Киева не нужен успех переговоров России и США, считает постпред
Спонсоры Киева не заинтересованы в успехе переговоров России и США, так как это означало бы крушение их надежд на реализацию проекта "Анти-Россия", заявил... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:24:00+03:00
2026-01-29T15:32:00+03:00
обсе
россия
в мире
сша
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767145441_0:433:2869:2047_1920x0_80_0_0_c7195b87048c46ed32c9e2341b7fe6d5.jpg
https://ria.ru/20260127/nato-2070393754.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767145441_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_8f8a38fe895de7cda84888e37f2dea25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обсе, россия, в мире, сша, киев
ОБСЕ, Россия, В мире, США, Киев
Спонсорам Киева не нужен успех переговоров России и США, считает постпред

Полянский: спонсоры Киева не заинтересованы в успехе переговоров России и США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкУчастник переговоров между США и Россией
Участник переговоров между США и Россией - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Участник переговоров между США и Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Спонсоры Киева не заинтересованы в успехе переговоров России и США, так как это означало бы крушение их надежд на реализацию проекта "Анти-Россия", заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.
Как отметил дипломат, российская сторона активно участвует в дипломатических усилиях по поиску путей разрешения украинского кризиса, 22-23 января состоялись конструктивные и откровенные переговоры с американскими представителями. Они, по словам Полянского, смогли убедиться в искренней заинтересованности Москвы в политико-дипломатическом решении конфликта. Аналогичным образом Россия подошла и к состоявшимся после трёхсторонним переговорам в Абу-Даби, добавил дипломат.
"Чего нельзя сказать о представителях киевского режима и их спонсорах, для которых успех данного переговорного трека – это крушение надежд на дальнейшую реализацию на Украине проекта "Анти-Россия". Их заботят не жизни украинцев и россиян, а судьба засевшего в Киеве с 2014 года коррумпированного режима, продолжающего ради своего выживания бросать своих соотечественников в бессмысленную "мясорубку" на передовой", - заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
НАТО празднует с шампанским: русских теперь будут убивать автоматически
27 января, 08:00
 
ОБСЕРоссияВ миреСШАКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала