Спонсорам Киева не нужен успех переговоров России и США, считает постпред

ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Спонсоры Киева не заинтересованы в успехе переговоров России и США, так как это означало бы крушение их надежд на реализацию проекта "Анти-Россия", заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.