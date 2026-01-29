Рейтинг@Mail.ru
ЕС внес артиста балета Полунина в санкционный список
16:08 29.01.2026 (обновлено: 16:18 29.01.2026)
ЕС внес артиста балета Полунина в санкционный список
евросоюз, россия, сергей полунин
Евросоюз, Россия, Сергей Полунин
Артист балета Сергей Полунин
Артист балета Сергей Полунин. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Евросоюз внес артиста балета Сергея Полунина в санкционный список ЕС, следует из регламента о мерах ограничительного характера в ответ на якобы дестабилизирующую деятельность России, опубликованного в Официальном журнале ЕС.
"Сергей Владимирович Полунин", - указывается в документе.
ЕвросоюзРоссияСергей Полунин
 
 
