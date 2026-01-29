Сикорский предложил создать многонациональную бригаду с финансированием ЕС

ВАРШАВА, 29 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать многонациональную бригаду с финансированием Евросоюза.
На последней Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский озвучил свою идею о европейской армии. В четверг глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас отвергла эту идею.
"Я считаю, что разговоры о федеральной армии не нужны, ибо нереалистичны, так как не дойдет до объединения национальных армий. В то же время мы могли бы создать, я это называю европейским легионом, то есть для начала подразделение размера бригады, в которую могли бы вступать граждане стран-членов, а может быть и кандидатов", - сказал Сикорский, прибыв в Брюссель для участия во встрече глав МИД стран ЕС.
По его мнению, это должно быть подразделение, "где должны быть согласованы правила применения оружия, которое бы политически подчинялась Совету по безопасности и иностранным делам и которое бы финансировалось из европейского бюджета".