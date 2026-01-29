Рейтинг@Mail.ru
Сикорский предложил создать многонациональную бригаду с финансированием ЕС - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/polsha-2071023042.html
Сикорский предложил создать многонациональную бригаду с финансированием ЕС
Сикорский предложил создать многонациональную бригаду с финансированием ЕС - РИА Новости, 29.01.2026
Сикорский предложил создать многонациональную бригаду с финансированием ЕС
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать многонациональную бригаду с финансированием Евросоюза. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:55:00+03:00
2026-01-29T15:55:00+03:00
в мире
польша
брюссель
радослав сикорский
владимир зеленский
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e45c2ce2045b88ec62ce666a9f994fe.jpg
https://ria.ru/20260129/siyyarto-2071010239.html
https://ria.ru/20260129/premer-2071010554.html
польша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f301caa339d3ffa24b041b725f71d80b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, брюссель, радослав сикорский, владимир зеленский, кайя каллас, евросоюз
В мире, Польша, Брюссель, Радослав Сикорский, Владимир Зеленский, Кайя Каллас, Евросоюз
Сикорский предложил создать многонациональную бригаду с финансированием ЕС

Глава МИД Польши предложил создать многонациональную бригаду, финансируемую ЕС

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 29 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать многонациональную бригаду с финансированием Евросоюза.
На последней Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский озвучил свою идею о европейской армии. В четверг глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас отвергла эту идею.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ЕС впервые открыто признал, что не готов к миру на Украине, заявил Сийярто
Вчера, 15:30
"Я считаю, что разговоры о федеральной армии не нужны, ибо нереалистичны, так как не дойдет до объединения национальных армий. В то же время мы могли бы создать, я это называю европейским легионом, то есть для начала подразделение размера бригады, в которую могли бы вступать граждане стран-членов, а может быть и кандидатов", - сказал Сикорский, прибыв в Брюссель для участия во встрече глав МИД стран ЕС.
По его мнению, это должно быть подразделение, "где должны быть согласованы правила применения оружия, которое бы политически подчинялась Совету по безопасности и иностранным делам и которое бы финансировалось из европейского бюджета".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Премьер Словакии поприветствовал планы ЕС о переговорах с Россией
Вчера, 15:31
 
В миреПольшаБрюссельРадослав СикорскийВладимир ЗеленскийКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала