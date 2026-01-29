https://ria.ru/20260129/polsha-2070973176.html
СМИ: глава Минобороны Польши выступит перед членами НАТО с секретной речью
СМИ: глава Минобороны Польши выступит перед членами НАТО с секретной речью
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступит перед коллегами по НАТО с секретной речью, сообщает агентство IAR. РИА Новости, 29.01.2026
