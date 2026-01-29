Рейтинг@Mail.ru
СМИ: глава Минобороны Польши выступит перед членами НАТО с секретной речью
13:39 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/polsha-2070973176.html
СМИ: глава Минобороны Польши выступит перед членами НАТО с секретной речью
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступит перед коллегами по НАТО с секретной речью, сообщает агентство IAR.
ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступит перед коллегами по НАТО с секретной речью, сообщает агентство IAR.
"Глава минобороны Владислав Косиняк-Камыш выступит с важной речью перед союзниками. Встреча в рамках циклических совещаний стран, поддерживающих Украину, состоится сегодня в немецком Рамштайне", - говорится в сообщении.
Уточняется, что главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич попросил главу польского МО "выступить с речью о безопасности в регионе".
По данным агентства, речь Косиняка-Камыша будет секретной.
Совещания на военной базе Рамштайн проходят регулярно с 2022 года. Здесь собираются представители стран, которые занимаются военной помощью Украине.
