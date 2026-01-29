https://ria.ru/20260129/polsha-2070912912.html
Воздушные шары из Белоруссии нарушили границу, утверждают в Польше
Воздушные шары из Белоруссии нарушили границу, утверждают в Польше - РИА Новости, 29.01.2026
Воздушные шары из Белоруссии нарушили границу, утверждают в Польше
Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши утверждает, что воздушные шары якобы из Белоруссии нарушили границу. РИА Новости, 29.01.2026
ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости. Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши утверждает, что воздушные шары якобы из Белоруссии нарушили границу.
"В ночное время зафиксировано вхождение в польское воздушное пространство объектов со стороны Белоруссии
. Полет всех объектов непрерывно отслеживался военными радиолокационными системами Вооруженных сил Польши", - утверждается в сообщении.
Отмечается, что в целях обеспечения безопасности были введены временные ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством Польши
для гражданского воздушного транспорта.
По данным военным, объектами о которых идет речь, являются воздушные шары.
"На основании проведенного анализа, включающего характеристики полета, скорость и направление движения объектов, было установлено, что они, скорее всего, представляли собой объекты, похожие на воздушные шары, движущиеся в соответствии с метеорологическими условиями", - говорится в сообщении.
Особо отмечается, что "угрозы безопасности воздушного пространства Республики Польша выявлено не было".
Ранее польские власти неоднократно утверждали, что из Белоруссии на территорию страны регулярно запускают воздушные шары и дроны с грузами контрабандных сигарет.