Воздушные шары из Белоруссии нарушили границу, утверждают в Польше

ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости. Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши утверждает, что воздушные шары якобы из Белоруссии нарушили границу.

"В ночное время зафиксировано вхождение в польское воздушное пространство объектов со стороны Белоруссии . Полет всех объектов непрерывно отслеживался военными радиолокационными системами Вооруженных сил Польши", - утверждается в сообщении.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности были введены временные ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством Польши для гражданского воздушного транспорта.

По данным военным, объектами о которых идет речь, являются воздушные шары.

"На основании проведенного анализа, включающего характеристики полета, скорость и направление движения объектов, было установлено, что они, скорее всего, представляли собой объекты, похожие на воздушные шары, движущиеся в соответствии с метеорологическими условиями", - говорится в сообщении.

Особо отмечается, что "угрозы безопасности воздушного пространства Республики Польша выявлено не было".