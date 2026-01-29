Полянский призвал ОБСЕ осудить удары ВСУ по мирным жителям

ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Москва призвала международные организации, в том числе ОБСЕ, осудить удары ВСУ по мирным российским жителям, молчание Запада делает его соучастником преступлений, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.