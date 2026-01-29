Полянский призвал ОБСЕ осудить удары ВСУ по мирным жителям

ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Москва призвала международные организации, в том числе ОБСЕ, осудить удары ВСУ по мирным российским жителям, молчание Запада делает его соучастником преступлений, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По его словам, статистика жертв среди мирного населения за неделю с 19 по 25 января подтверждает, что режим Владимира Зеленского, терпя поражения на поле боя, по-прежнему не отказывается от террора в отношении мирных российских граждан.
"Требуем от международных организаций, включая ОБСЕ, и так называемого "цивилизованного сообщества" однозначного осуждения этих преступлений. Молчание Запада делает его соучастником", - сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Российский дипломат указал на то, что от обстрелов украинских формирований с 19 по 25 января пострадали 99 мирных жителей: ранены 84 человека, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли 15 человек. По его данным, в Адыгее, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Херсонской, Запорожской областях - везде одна и та же картина.
Он подчеркнул, что погибают дети, старики, медики, спасатели МЧС, работники, обслуживающие системы жизнеобеспечения. Удары наносятся по жилым домам, гражданским автомобилям, служебным автобусам, медицинскому и аварийно-спасательному транспорту с четкой маркировкой. Всего с начала этого года, по данным на 26 января, от атак ВСУ уже пострадали, как минимум, 328 мирных жителей, из них 71 человек погиб.
"Каждый такой удар дрона по автобусу с людьми, по машине скорой помощи, по частному двору, где играет ребенок, – это осознанное, спланированное военное преступление. Операторы видят свои цели и сознательно нажимают на кнопку, зная, что убивают мирных граждан", - заявил постпред РФ.
Он подчеркнул, что все организаторы и исполнители этих злодеяний будут идентифицированы и понесут суровое наказание. "Россия имеет на это полное право и все необходимые возможности. Подобная тактика террора не ослабит нашу решимость, а лишь укрепит ее. Разумеется, мы не можем не реагировать на подобные преступления, и киевский режим получает заслуженную "ответку", - заключил Полянский.