Полиция Бали направила посольству уведомление по делу о смерти россиянина
Полиция Бали направила посольству уведомление по делу о смерти россиянина - РИА Новости, 29.01.2026
Полиция Бали направила посольству уведомление по делу о смерти россиянина
Полиция Бали направила посольству и родным уведомление по делу о смерти россиянина, сообщил РИА Новости следователь полиции на Бали, отвечающий за дело... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T09:51:00+03:00
2026-01-29T09:51:00+03:00
2026-01-29T09:51:00+03:00
в мире
бали
россия
индонезия
бали
россия
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Полиция Бали направила посольству уведомление по делу о смерти россиянина
РИА Новости: полиция Бали направила уведомление по делу о смерти россиянина