Рейтинг@Mail.ru
Полиция Бали направила посольству уведомление по делу о смерти россиянина - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/politsija-2070913348.html
Полиция Бали направила посольству уведомление по делу о смерти россиянина
Полиция Бали направила посольству уведомление по делу о смерти россиянина - РИА Новости, 29.01.2026
Полиция Бали направила посольству уведомление по делу о смерти россиянина
Полиция Бали направила посольству и родным уведомление по делу о смерти россиянина, сообщил РИА Новости следователь полиции на Бали, отвечающий за дело... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T09:51:00+03:00
2026-01-29T09:51:00+03:00
в мире
бали
россия
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838126317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_312d3e6cb5829a5007f508d888045250.jpg
https://ria.ru/20260129/chili-2070907836.html
бали
россия
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838126317_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_e09ac93e67082ca6797ba09b6aff134f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бали, россия, индонезия
В мире, Бали, Россия, Индонезия
Полиция Бали направила посольству уведомление по делу о смерти россиянина

РИА Новости: полиция Бали направила уведомление по делу о смерти россиянина

CC BY 2.0 / Jorge Franganillo / Убуд, Бали
Убуд, Бали - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
CC BY 2.0 / Jorge Franganillo /
Убуд, Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 29 янв - РИА Новости. Полиция Бали направила посольству и родным уведомление по делу о смерти россиянина, сообщил РИА Новости следователь полиции на Бали, отвечающий за дело погибшего.
Ранее полиция Бали сообщила, что гражданин России был найден мёртвым в туристическом районе Убуд на острове Бали. Предварительно установлено, что мужчина скончался от сердечного приступа. В российском посольстве сообщили РИА Новости, что дипломаты выясняют причины смерти гражданина РФ.
"После координации с руководством сообщаем о ходе расследования происшествия со смертью иностранного гражданина по имени Роман Титов. Мы направили официальное уведомление о смерти иностранного гражданина и полицейский рапорт в посольство России в Индонезии, а также направили уведомление семье погибшего", - заявил следователь полиции балийского района Убуд, занимающийся делом о смерти россиянина.
Группа туристов передвигается на водных мотоциклах по реке Футалеуфу в Чили - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Чили усилят контроль после инцидента с россиянами на гидроциклах
09:09
 
В миреБалиРоссияИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала