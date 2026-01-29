https://ria.ru/20260129/podpole-2070894503.html
Пророссийское подполье срывает логистику ВСУ по всей Украине
Пророссийское подполье срывает логистику ВСУ по всей Украине - РИА Новости, 29.01.2026
Пророссийское подполье срывает логистику ВСУ по всей Украине
Пророссийское подполье срывает логистику ВСУ по всей территории Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T05:49:00+03:00
2026-01-29T05:49:00+03:00
2026-01-29T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
https://ria.ru/20260127/vsu-2070458029.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Пророссийское подполье срывает логистику ВСУ по всей Украине
РИА Новости: пророссийское подполье срывает логистику ВСУ по всей Украине
ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Пророссийское подполье срывает логистику ВСУ по всей территории Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Лебедев
предоставил кадры, на которых видно, как участники пророссийского подполья осуществляют поджоги на логистических маршрутах ВСУ
.
"Видео сняты в разное время, в разных областях Украины
, что еще раз подтверждает, что наши люди есть на той стороне! Каждое подобное видео - демонстрация гражданского подвига", - отметил подпольщик.
Он добавил, что нередко составы с ГСМ, военной техникой, снарядами и личным составом уничтожались после вынужденной остановки из-за действий пророссийских подпольщиков.
"При этом ВСУ не получают своевременную ротацию, пополнение боеприпасов, и задерживается военная техника, что помогает нашим бойцам", - сказал собеседник агентства.