Пророссийское подполье срывает логистику ВСУ по всей Украине - РИА Новости, 29.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:49 29.01.2026
Пророссийское подполье срывает логистику ВСУ по всей Украине
Пророссийское подполье срывает логистику ВСУ по всей Украине
Пророссийское подполье срывает логистику ВСУ по всей Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Пророссийское подполье срывает логистику ВСУ по всей территории Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Лебедев предоставил кадры, на которых видно, как участники пророссийского подполья осуществляют поджоги на логистических маршрутах ВСУ.
"Видео сняты в разное время, в разных областях Украины, что еще раз подтверждает, что наши люди есть на той стороне! Каждое подобное видео - демонстрация гражданского подвига", - отметил подпольщик.
Он добавил, что нередко составы с ГСМ, военной техникой, снарядами и личным составом уничтожались после вынужденной остановки из-за действий пророссийских подпольщиков.
"При этом ВСУ не получают своевременную ротацию, пополнение боеприпасов, и задерживается военная техника, что помогает нашим бойцам", - сказал собеседник агентства.
