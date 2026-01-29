Глава Приднестровья поблагодарил Россию за миротворческую миссию на Днестре

ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе своего послания органам власти и управления поблагодарил Россию за миротворческую миссию на берегах Днестра.
"Я искренне хочу поблагодарить Российскую Федерацию как основу миротворческой миссии на Днестре, миротворцев в Приднестровье, миротворцев Молдовы. Это трехсторонняя миссия за сохранение безопасности и мира, исключение жертвенности здесь, на территории Приднестровья. Мир на самом деле это очень большое достижение", - приводит слова Красносельского пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья также обратил внимание на то, что переговорный процесс в формате "5+2" сейчас не функционирует. По его словам, при желании сторон данная переговорная площадка может работать. "Никакой вражды, никакого национализма в Приднестровье нет и никогда не было, и никогда не будет. Мы уважительно относимся к людям независимо от цвета кожи, языка, веры и взгляда. Это наша приднестровская позиция всего приднестровского народа. И он есть, и с ним надо считаться на любых переговорных площадках", – отметил Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.