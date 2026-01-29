Глава Приднестровья поблагодарил Россию за миротворческую миссию на Днестре

Лидер Приднестровья также обратил внимание на то, что переговорный процесс в формате "5+2" сейчас не функционирует. По его словам, при желании сторон данная переговорная площадка может работать. "Никакой вражды, никакого национализма в Приднестровье нет и никогда не было, и никогда не будет. Мы уважительно относимся к людям независимо от цвета кожи, языка, веры и взгляда. Это наша приднестровская позиция всего приднестровского народа. И он есть, и с ним надо считаться на любых переговорных площадках", – отметил Красносельский.