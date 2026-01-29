Боевиков ВСУ облагали данью за доставку на передовую еды, рассказал пленный

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Солдат из 60-й бригады ВСУ облагали данью в 5% за доставку на передовую еды, рассказал украинский пленный Александр Салюков.

Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении украинским военнослужащим есть в распоряжении агентства.

"Обещали ставку 20 тысяч, плюс 170 тысяч "боевые" каждый месяц. Но есть ли эти деньги или нет?", - сказал пленный.

Пленный пояснил, что его суммарное жалование на передовой должно было составлять порядка 335 тысяч рублей. Однако, по словам Салюкова, никаких денег до плена он не увидел.

"Плюс они (командиры - ред.) с этих денег берут поборы за еду. Нам же на позиции доставки были с дрона "Баба-Яга" раз в два дня. Нам сказали - как минимум 5% мы будем забирать. Просто за еду", - вспоминает пленный.