https://ria.ru/20260129/plennyy-2070889444.html
Боевиков ВСУ облагали данью за доставку на передовую еды, рассказал пленный
Боевиков ВСУ облагали данью за доставку на передовую еды, рассказал пленный - РИА Новости, 29.01.2026
Боевиков ВСУ облагали данью за доставку на передовую еды, рассказал пленный
Солдат из 60-й бригады ВСУ облагали данью в 5% за доставку на передовую еды, рассказал украинский пленный Александр Салюков. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T03:46:00+03:00
2026-01-29T03:46:00+03:00
2026-01-29T03:46:00+03:00
украина
андрей бородин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
https://ria.ru/20260128/germanija-2070684802.html
https://ria.ru/20260128/sumy-2070674145.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, андрей бородин, вооруженные силы украины
Украина, Андрей Бородин, Вооруженные силы Украины
Боевиков ВСУ облагали данью за доставку на передовую еды, рассказал пленный
РИА Новости: военных ВСУ облагали данью за доставку на передовую еды
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Солдат из 60-й бригады ВСУ облагали данью в 5% за доставку на передовую еды, рассказал украинский пленный Александр Салюков.
Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении украинским военнослужащим есть в распоряжении агентства.
"Обещали ставку 20 тысяч, плюс 170 тысяч "боевые" каждый месяц. Но есть ли эти деньги или нет?", - сказал пленный.
Пленный пояснил, что его суммарное жалование на передовой должно было составлять порядка 335 тысяч рублей. Однако, по словам Салюкова, никаких денег до плена он не увидел.
"Плюс они (командиры - ред.) с этих денег берут поборы за еду. Нам же на позиции доставки были с дрона "Баба-Яга" раз в два дня. Нам сказали - как минимум 5% мы будем забирать. Просто за еду", - вспоминает пленный.
Ранее Салюков рассказывал, что мобилизованным из коррумпированной 60-й бригады ВСУ
угрожали огромными штрафами за утрату имущества. РИА Новости сообщали, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины
задержали экс-командира 60-й бригады Андрея Бородина
. Его подозревают в хищении порядка 1,1 миллиона долларов на дронах и прицелах.