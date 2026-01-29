Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ рассказал, как его мобилизовали без пальца на руке
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 29.01.2026
Пленный ВСУ рассказал, как его мобилизовали без пальца на руке
Пленный ВСУ рассказал, как его мобилизовали без пальца на руке - РИА Новости, 29.01.2026
Пленный ВСУ рассказал, как его мобилизовали без пальца на руке
Военнослужащий украинской территориальной обороны Евгений Шаповал, взятый в плен бойцами российской группировки "Север", рассказал, что был насильно мобилизован РИА Новости, 29.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
2026
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный ВСУ рассказал, как его мобилизовали без пальца на руке

Пленный ВСУ рассказал, что был мобилизован, несмотря на отсутствие пальца

Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Военнослужащий украинской территориальной обороны Евгений Шаповал, взятый в плен бойцами российской группировки "Север", рассказал, что был насильно мобилизован несмотря на то, что на одной из рук у него нет пальца.
Шаповал в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ, рассказал, что сотрудники украинского военкома взяли его "под белы рученьки", когда тот шёл на работу. На наличие у него заболеваний врачи в отделении не обратили внимания.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"По существу отметили, что с детских лет у меня нет пальца, потому что этого скрыть нельзя", - сказал Шаповал.
При этом он продемонстрировал свою правую руку, у безымянного пальца на которой всего одна фаланга.
В учебном центре, по словам пленного, "слишком мелко" преподавали важные вещи вроде тактической медицины и инженерного дела.
В подразделении 103-й бригады территориальной обороны Шаповалу с сослуживцами было приказано копать наблюдательные пункты, в которых они должны были находиться и передавать информацию. Большинство сослуживцев, по словам пленного, были с явными недостатками здоровья.
Во время перехода на позицию им пришлось преодолеть около 7-8 километров. В пути один украинский военнослужащий погиб, двое были ранены, рассказал Шаповал.
"Никто не готов погибать, никто не готов к реальным столкновениям, никто не готов к тому, что ты не просто сидишь в норке не высовываясь, а от тебя требуются ещё более какое-то серьёзное действие", - охарактеризовал он обстановку в своём подразделении.
В плен Шаповал был взят военнослужащими группировки войск "Север" на позиции, где он с сослуживцами находился без ротации в течение двух месяцев. Он был предупрежден о возможном прорыве российских войск, но "не среагировал и был застигнут врасплох".
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
