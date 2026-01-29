Пленный ВСУ рассказал, как его мобилизовали без пальца на руке

https://ria.ru/20260129/plennyj-2070902368.html
Военнослужащий украинской территориальной обороны Евгений Шаповал, взятый в плен бойцами российской группировки "Север", рассказал, что был насильно мобилизован РИА Новости, 29.01.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_119a7cfe76cdd4b628d07e8b3ed8d55d.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Военнослужащий украинской территориальной обороны Евгений Шаповал, взятый в плен бойцами российской группировки "Север", рассказал, что был насильно мобилизован несмотря на то, что на одной из рук у него нет пальца.
Шаповал в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ
, рассказал, что сотрудники украинского военкома взяли его "под белы рученьки", когда тот шёл на работу. На наличие у него заболеваний врачи в отделении не обратили внимания.
"По существу отметили, что с детских лет у меня нет пальца, потому что этого скрыть нельзя", - сказал Шаповал.
При этом он продемонстрировал свою правую руку, у безымянного пальца на которой всего одна фаланга.
В учебном центре, по словам пленного, "слишком мелко" преподавали важные вещи вроде тактической медицины и инженерного дела.
В подразделении 103-й бригады территориальной обороны Шаповалу с сослуживцами было приказано копать наблюдательные пункты, в которых они должны были находиться и передавать информацию. Большинство сослуживцев, по словам пленного, были с явными недостатками здоровья.
Во время перехода на позицию им пришлось преодолеть около 7-8 километров. В пути один украинский военнослужащий погиб, двое были ранены, рассказал Шаповал.
"Никто не готов погибать, никто не готов к реальным столкновениям, никто не готов к тому, что ты не просто сидишь в норке не высовываясь, а от тебя требуются ещё более какое-то серьёзное действие", - охарактеризовал он обстановку в своём подразделении.
В плен Шаповал был взят военнослужащими группировки войск "Север" на позиции, где он с сослуживцами находился без ротации в течение двух месяцев. Он был предупрежден о возможном прорыве российских войск, но "не среагировал и был застигнут врасплох".