Пленный ВСУ рассказал, как его мобилизовали без пальца на руке

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Военнослужащий украинской территориальной обороны Евгений Шаповал, взятый в плен бойцами российской группировки "Север", рассказал, что был насильно мобилизован несмотря на то, что на одной из рук у него нет пальца.

Шаповал в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ , рассказал, что сотрудники украинского военкома взяли его "под белы рученьки", когда тот шёл на работу. На наличие у него заболеваний врачи в отделении не обратили внимания.

"По существу отметили, что с детских лет у меня нет пальца, потому что этого скрыть нельзя", - сказал Шаповал.

При этом он продемонстрировал свою правую руку, у безымянного пальца на которой всего одна фаланга.

В учебном центре, по словам пленного, "слишком мелко" преподавали важные вещи вроде тактической медицины и инженерного дела.

В подразделении 103-й бригады территориальной обороны Шаповалу с сослуживцами было приказано копать наблюдательные пункты, в которых они должны были находиться и передавать информацию. Большинство сослуживцев, по словам пленного, были с явными недостатками здоровья.

Во время перехода на позицию им пришлось преодолеть около 7-8 километров. В пути один украинский военнослужащий погиб, двое были ранены, рассказал Шаповал.

"Никто не готов погибать, никто не готов к реальным столкновениям, никто не готов к тому, что ты не просто сидишь в норке не высовываясь, а от тебя требуются ещё более какое-то серьёзное действие", - охарактеризовал он обстановку в своём подразделении.