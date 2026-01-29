https://ria.ru/20260129/planeta-2070953790.html
Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету
Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету - РИА Новости, 29.01.2026
Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету
Международная команда ученых из Австралии, США, Великобритании и Дании обнаружила в 146 световых годах от Земли потенциально пригодную для жизни планету HD... РИА Новости, 29.01.2026
Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету
В 146 световых годах от Земли нашли потенциально пригодную для жизни планету
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Международная команда ученых из Австралии, США, Великобритании и Дании обнаружила в 146 световых годах от Земли потенциально пригодную для жизни планету HD 137010 b, характеристики которой, предположительно, совпадают с земными и марсианскими.
"Это первый кандидат в планеты с радиусом и орбитальными характеристиками, сходными с земными, который проходит перед звездой, подобной Солнцу, достаточно яркой для проведения существенных последующих наблюдений", - говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Astrophysical Journal.
Отмечается, что команда идентифицировала планету, используя данные, полученные ранее, в 2017 году - в рамках расширенной миссии космического телескопа НАСА
"Кеплер", также известной как K2.
По данным ученых, планета, получившая название HD 137010 b, имеет радиус лишь на 6% больше земного, а вероятность ее нахождения в зоне обитаемости относительно звезды, вокруг которой она вращается, составляет 50%. Один оборот планеты вокруг своей звезды занимает 355 земных суток.
При этом температура поверхности планеты может быть сравнима с марсианской и составлять менее -70 градусов Цельсия, так как звезда системы тусклее и холоднее Солнца.
По утверждению исследователей, HD 137010 b, если ее статус экзопланеты будет подтвержден, может стать одним из наиболее близких к Земле
подобных объектов - как по своим характеристикам, так и в контексте расстояния до нее.