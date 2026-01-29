Рейтинг@Mail.ru
Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету
Наука
 
12:25 29.01.2026 (обновлено: 15:59 29.01.2026)
Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету
Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету - РИА Новости, 29.01.2026
Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету
Международная команда ученых из Австралии, США, Великобритании и Дании обнаружила в 146 световых годах от Земли потенциально пригодную для жизни планету HD... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:25:00+03:00
2026-01-29T15:59:00+03:00
наука
земля
австралия
сша
наса
Наука, Земля, Австралия, США, НАСА
Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету

В 146 световых годах от Земли нашли потенциально пригодную для жизни планету

© NASA / PL-Caltech/Keith MillerПланета HD 137010 b в представлении художника
Планета HD 137010 b в представлении художника - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© NASA / PL-Caltech/Keith Miller
Планета HD 137010 b в представлении художника
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Международная команда ученых из Австралии, США, Великобритании и Дании обнаружила в 146 световых годах от Земли потенциально пригодную для жизни планету HD 137010 b, характеристики которой, предположительно, совпадают с земными и марсианскими.
"Это первый кандидат в планеты с радиусом и орбитальными характеристиками, сходными с земными, который проходит перед звездой, подобной Солнцу, достаточно яркой для проведения существенных последующих наблюдений", - говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Astrophysical Journal.
21 января, 13:39
Следующий парад планет пройдет в 2235 году, рассказали ученые
21 января, 13:39
Отмечается, что команда идентифицировала планету, используя данные, полученные ранее, в 2017 году - в рамках расширенной миссии космического телескопа НАСА "Кеплер", также известной как K2.
По данным ученых, планета, получившая название HD 137010 b, имеет радиус лишь на 6% больше земного, а вероятность ее нахождения в зоне обитаемости относительно звезды, вокруг которой она вращается, составляет 50%. Один оборот планеты вокруг своей звезды занимает 355 земных суток.
При этом температура поверхности планеты может быть сравнима с марсианской и составлять менее -70 градусов Цельсия, так как звезда системы тусклее и холоднее Солнца.
По утверждению исследователей, HD 137010 b, если ее статус экзопланеты будет подтвержден, может стать одним из наиболее близких к Земле подобных объектов - как по своим характеристикам, так и в контексте расстояния до нее.
5 января, 08:00
"Как на других планетах". У берегов России обнаружена необычная форма жизни
5 января, 08:00
 
НаукаЗемляАвстралияСШАНАСА
 
 
