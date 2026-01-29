Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Международная команда ученых из Австралии, США, Великобритании и Дании обнаружила в 146 световых годах от Земли потенциально пригодную для жизни планету HD 137010 b, характеристики которой, предположительно, совпадают с земными и марсианскими.

"Это первый кандидат в планеты с радиусом и орбитальными характеристиками, сходными с земными, который проходит перед звездой, подобной Солнцу, достаточно яркой для проведения существенных последующих наблюдений", - говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Astrophysical Journal.

Отмечается, что команда идентифицировала планету, используя данные, полученные ранее, в 2017 году - в рамках расширенной миссии космического телескопа НАСА "Кеплер", также известной как K2.

По данным ученых, планета, получившая название HD 137010 b, имеет радиус лишь на 6% больше земного, а вероятность ее нахождения в зоне обитаемости относительно звезды, вокруг которой она вращается, составляет 50%. Один оборот планеты вокруг своей звезды занимает 355 земных суток.

При этом температура поверхности планеты может быть сравнима с марсианской и составлять менее -70 градусов Цельсия, так как звезда системы тусклее и холоднее Солнца.