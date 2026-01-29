Рейтинг@Mail.ru
12:40 29.01.2026
Орбан объявил о запуске национальной петиции против отправки денег Украине
БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в четверг о начале национальной петиции против финансирования Украины.
"В четверг стартует национальная петиция! Нет: финансированию... войны, финансовой поддержке Украины из денег венгерских налогоплательщиков, увеличению коммунальных платежей из-за войны", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Отмечается, что рассылка бланков петиции по почте началась с четверга и продлится до 23 марта.
Орбан ранее объявил о запуске петиции после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала