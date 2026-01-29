https://ria.ru/20260129/peskov-2071032512.html
Песков назвал отношения России и ОАЭ широкоформатными
Отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов широкоформатные, тем для обсуждения много, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2026
Песков заявил, что отношения РФ и ОАЭ широкоформатные, тем для обсуждения много