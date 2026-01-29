Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал отношения России и ОАЭ широкоформатными - РИА Новости, 29.01.2026
16:26 29.01.2026 (обновлено: 16:33 29.01.2026)
Песков назвал отношения России и ОАЭ широкоформатными
Песков назвал отношения России и ОАЭ широкоформатными - РИА Новости, 29.01.2026
Песков назвал отношения России и ОАЭ широкоформатными
Отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов широкоформатные, тем для обсуждения много, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2026
Песков назвал отношения России и ОАЭ широкоформатными

Песков заявил, что отношения РФ и ОАЭ широкоформатные, тем для обсуждения много

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов широкоформатные, тем для обсуждения много, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российский лидер Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в четверг проводят переговоры в Кремле.
"Сейчас речь шла только о двусторонних отношениях. Они настолько широкоформатные, столько тем для обсуждения", - сказал Песков "Российской газете".
Путин и президент ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество
