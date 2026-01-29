https://ria.ru/20260129/peskov-2071015860.html
Песков назвал главную тему переговоров Путина с президентом ОАЭ
Песков назвал главную тему переговоров Путина с президентом ОАЭ - РИА Новости, 29.01.2026
Песков назвал главную тему переговоров Путина с президентом ОАЭ
Главной темой переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном являются двусторонние отношения, заявил... РИА Новости, 29.01.2026
Песков назвал главную тему переговоров Путина с президентом ОАЭ
Песков назвал двусторонние отношения главной темой встречи Путина и Аль Нахайяна