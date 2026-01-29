https://ria.ru/20260129/peskov-2071013600.html
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского
Гипотетические рассуждения неуместны в вопросе организации встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского РИА Новости, 29.01.2026
