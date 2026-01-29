https://ria.ru/20260129/peskov-2071010855.html
Россия предлагает Москву как место для встречи с Зеленским, заявил Песков
Россия предлагает Москву как место для встречи с Зеленским, заявил Песков - РИА Новости, 29.01.2026
Россия предлагает Москву как место для встречи с Зеленским, заявил Песков
Россия пока говорит о Москве, а не об ОАЭ как о площадке для встречи с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:32:00+03:00
2026-01-29T15:32:00+03:00
2026-01-29T15:40:00+03:00
россия
москва
оаэ
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
Россия предлагает Москву как место для встречи с Зеленским, заявил Песков
Песков: Россия пока говорит о Москве как о площадке для встречи с Зеленским