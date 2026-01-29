Рейтинг@Mail.ru
Россия предлагает Москву как место для встречи с Зеленским, заявил Песков
15:32 29.01.2026 (обновлено: 15:40 29.01.2026)
Россия предлагает Москву как место для встречи с Зеленским, заявил Песков
Россия пока говорит о Москве, а не об ОАЭ как о площадке для встречи с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия предлагает Москву как место для встречи с Зеленским, заявил Песков

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия пока говорит о Москве, а не об ОАЭ как о площадке для встречи с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы пока говорим про Москву", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готов ли президент России Владимир Путин встретиться с Зеленским в ОАЭ.
Заголовок открываемого материала