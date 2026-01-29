https://ria.ru/20260129/peskov-2070969450.html
Песков не ответил на вопрос о договоренностях по энергоперемирию с Киевом
Песков не ответил на вопрос о договоренностях по энергоперемирию с Киевом - РИА Новости, 29.01.2026
Песков не ответил на вопрос о договоренностях по энергоперемирию с Киевом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос о якобы достигнутых договоренностях между РФ и Украиной по энергетическому... РИА Новости, 29.01.2026
россия
украина
киев
дмитрий песков
Песков не ответил на вопрос о договоренностях по энергоперемирию с Киевом
