Песков отметил важность обеспечения интересов "Лукойла" - РИА Новости, 29.01.2026
13:16 29.01.2026
Песков отметил важность обеспечения интересов "Лукойла"
Песков отметил важность обеспечения интересов "Лукойла"
россия, дмитрий песков, лукойл
Россия, Дмитрий Песков, ЛУКОЙЛ
Вывеска на автозавправке "Лукойл". Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о соглашении между "Лукойлом" и Carlyle, заявил, что главное, чтобы интересы российской компании обеспечивались и были соблюдены.
Ранее "Лукойл" заявил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже ей своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.
"Для нас главное, чтобы интересы российской компании обеспечивались и были соблюдены", - сказал Песков журналистам, комментируя соглашение между "Лукойлом" и Carlyle.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Лукойл" договорился о продаже зарубежных активов
Вчера, 09:48
 
РоссияДмитрий ПесковЛУКОЙЛ
 
 
