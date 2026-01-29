Делать новый договор на смену ДСНВ долго и сложно, заявил Песков

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Делать новый договор в сфере стратегической стабильности на смену Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений долго и сложно, здесь много факторов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.