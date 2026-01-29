Песков рассказал о последствиях прекращения ДСНВ для всего мира

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Дефицит правовой базы в сфере стратегической стабильности, который возникнет при прекращении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, вряд ли будет в интересах России, США и всего мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"С точки зрения дефицита, дефицита договорно-правовой базы в этой области, он возникнет. Это будет серьезный дефицит, который вряд ли будет отвечать интересам народов наших двух стран (России и США - ред.), а также всего, собственно, земного шара, потому что речь идет о глобальной стратегической стабильности", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.