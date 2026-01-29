Песков рассказал о последствиях прекращения ДСНВ для всего мира

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Дефицит правовой базы в сфере стратегической стабильности, который возникнет при прекращении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, вряд ли будет в интересах России, США и всего мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.