https://ria.ru/20260129/peskov-2070964913.html
Предстоящие переговоры в ОАЭ могут продлиться два дня, заявил Песков
Предстоящие переговоры в ОАЭ могут продлиться два дня, заявил Песков - РИА Новости, 29.01.2026
Предстоящие переговоры в ОАЭ могут продлиться два дня, заявил Песков
Предстоящие переговоры в Абу-Даби при необходимости могут продлиться два дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:09:00+03:00
2026-01-29T13:09:00+03:00
2026-01-29T13:18:00+03:00
в мире
абу-даби
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_0:88:2980:1764_1920x0_80_0_0_d63e6ce52e11bb1be9ca3feb1af5aef7.jpg
https://ria.ru/20260129/peskov-2070966361.html
абу-даби
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_29fe63dd0e45ee2c6a425b50a6ce5ccb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абу-даби, дмитрий песков, россия
В мире, Абу-Даби, Дмитрий Песков, Россия
Предстоящие переговоры в ОАЭ могут продлиться два дня, заявил Песков
Песков: предстоящие переговоры в ОАЭ при необходимости могут продлиться 2 дня