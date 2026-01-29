Предстоящие переговоры в ОАЭ могут продлиться два дня, заявил Песков

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Предстоящие переговоры в Абу-Даби при необходимости могут продлиться два дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Может быть, два дня при необходимости, да", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли переговоры в Абу-Даби при необходимости пройти в два дня.