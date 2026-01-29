Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал основную тему переговоров Путина и президента Сирии - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 29.01.2026 (обновлено: 13:47 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/peskov-2070964738.html
Песков назвал основную тему переговоров Путина и президента Сирии
Песков назвал основную тему переговоров Путина и президента Сирии - РИА Новости, 29.01.2026
Песков назвал основную тему переговоров Путина и президента Сирии
На прошедших российско-сирийских переговорах в Кремле главным образом речь шла о двусторонних торгово-экономических отношениях, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:08:00+03:00
2026-01-29T13:47:00+03:00
сирия
россия
дмитрий песков
владимир путин
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070811485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00e3699abae6b6db4dfebf07b49d1b9f.jpg
https://ria.ru/20260128/napadki-2070815170.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070811485_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_ec04820884ee9d3ac14cda2a26dbd207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, россия, дмитрий песков, владимир путин, ахмед аш-шараа
Сирия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа
Песков назвал основную тему переговоров Путина и президента Сирии

Песков: российско-сирийские переговоры были посвящены экономическим отношениям

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На прошедших российско-сирийских переговорах в Кремле главным образом речь шла о двусторонних торгово-экономических отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа состоялась в Кремле в среду. В переговорах на высшем уровне принимали участие делегации двух стран.
"Что касается переговоров, которые имели место вчера, главным образом, они были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям", - сказал Песков журналистам.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лидер Сирии отметил историческую стойкость россиян перед лицом захватчиков
28 января, 17:05
 
СирияРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинАхмед аш-Шараа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала