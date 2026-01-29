https://ria.ru/20260129/peskov-2070964738.html
Песков назвал основную тему переговоров Путина и президента Сирии
Песков назвал основную тему переговоров Путина и президента Сирии - РИА Новости, 29.01.2026
Песков назвал основную тему переговоров Путина и президента Сирии
На прошедших российско-сирийских переговорах в Кремле главным образом речь шла о двусторонних торгово-экономических отношениях, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:08:00+03:00
2026-01-29T13:08:00+03:00
2026-01-29T13:47:00+03:00
сирия
россия
дмитрий песков
владимир путин
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070811485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00e3699abae6b6db4dfebf07b49d1b9f.jpg
https://ria.ru/20260128/napadki-2070815170.html
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070811485_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_ec04820884ee9d3ac14cda2a26dbd207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, дмитрий песков, владимир путин, ахмед аш-шараа
Сирия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа
Песков назвал основную тему переговоров Путина и президента Сирии
Песков: российско-сирийские переговоры были посвящены экономическим отношениям