Песков оценил заинтересованность России и ОАЭ в расширении сотрудничества - РИА Новости, 29.01.2026
13:07 29.01.2026 (обновлено: 13:43 29.01.2026)
Песков оценил заинтересованность России и ОАЭ в расширении сотрудничества
Песков оценил заинтересованность России и ОАЭ в расширении сотрудничества
Песков оценил заинтересованность России и ОАЭ в расширении сотрудничества

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия и ОАЭ неоднократно демонстрировали заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин в четверг проведет переговоры с Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. Кроме того, лидеры России и ОАЭ продолжат общение в формате официального завтрака.
"Собственно, неоднократно уже и Абу-Даби, и Москва демонстрировали заинтересованность в дальнейшее расширение нашего сотрудничества", - сказал он журналистам.
Песков: модальности встречи в ОАЭ будут согласовываться до 1 февраля
