Москва считает антироссийские санкции незаконными, заявил Песков
Москва считает антироссийские санкции незаконными, заявил Песков - РИА Новости, 29.01.2026
Москва считает антироссийские санкции незаконными, заявил Песков
Москва считает антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми, это основа ее позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:07:00+03:00
2026-01-29T13:07:00+03:00
2026-01-29T13:26:00+03:00
москва
россия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
москва
россия
Новости
ru-RU
