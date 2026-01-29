Рейтинг@Mail.ru
Кремль продолжает ждать ответа от США на инициативу по ДСНВ, заявил Песков
13:06 29.01.2026 (обновлено: 13:12 29.01.2026)
Кремль продолжает ждать ответа от США на инициативу по ДСНВ, заявил Песков
сша, россия, в мире, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
США, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Кремль продолжает ждать ответа от Соединенных Штатов Америки на инициативу России по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
"Безусловно, позиция Кремля хорошо известна, она последовательна, да мы продолжаем ждать, но срок истекает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, продолжают ли в Кремле ждать ответа от США по вопросу продления ДСНВ. ​
Дмитрий Медведев на форуме муниципальных депутатов партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В США отреагировали на заявление Медведева о ДСНВ
27 января, 13:20
 
США Россия В мире Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала