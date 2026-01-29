Кремль продолжает ждать ответа от США на инициативу по ДСНВ, заявил Песков

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Кремль продолжает ждать ответа от Соединенных Штатов Америки на инициативу России по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
"Безусловно, позиция Кремля хорошо известна, она последовательна, да мы продолжаем ждать, но срок истекает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, продолжают ли в Кремле ждать ответа от США по вопросу продления ДСНВ.
