Кремль продолжает ждать ответа от США на инициативу по ДСНВ, заявил Песков

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Кремль продолжает ждать ответа от Соединенных Штатов Америки на инициативу России по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.