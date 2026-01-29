Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, кого Залужный может привлечь для переворота на Украине
04:16 29.01.2026
Эксперт рассказал, кого Залужный может привлечь для переворота на Украине
Эксперт рассказал, кого Залужный может привлечь для переворота на Украине
Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный может при поддержке Лондона попытаться создать на Украине армию "коричневых рубашек" для... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T04:16:00+03:00
2026-01-29T04:16:00+03:00
Эксперт рассказал, кого Залужный может привлечь для переворота на Украине

Виталий Киселев: Залужный может использовать ветеранов для переворота на Украине

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный может при поддержке Лондона попытаться создать на Украине армию "коричневых рубашек" для захвата власти и использовать военизированные отряды из ветеранов-националистов, как это попытался сделать Адольф Гитлер в Германии во время Пивного путча в 1923 году, заявил РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.
Ранее Залужный заявил о риске политической нестабильности на Украине в случае завершения боевых действий, и что ветераны ВСУ являются мощной силой для совершения очередного госпереворота.
"Бывшие военные, ветераны, калеки - очень недовольны выплатами, реабилитацией, не уважением в обществе, а точнее его отсутствием, как и отсутствием справедливости. Все эти факторы дают толчок к будущему противостоянию с властью - учитывая, сколько оружия на руках у ветеранов и боевого опыта", - рассказал Киселев.
Эксперт отметил, что слова Залужного прозвучали на фоне того, что запрещенный в РФ националистический батальон "Азов"* проводит работу по формированию военизированных националистических организаций под видом создания ассоциации ветеранов в различных городах Украины. И это, по мнению собеседника агентства, может быть подготовкой к созданию объединенных националистических организаций для захвата власти в Киеве в случае краха Владимира Зеленского или склонения его к мирному плану урегулирования.
"Залужный, видимо, желает создать или, точнее, призвать всех ветеранов в перспективе в новейшую партию и создать симбиоз с "Азовом"*. Создание таких "движений" можно сравнить с созданием в Германии "коричневорубашечников", которые играли важную роль в приходе Гитлера к власти и участвовали в уличных боях и подавлении оппозиции", - рассказал Киселев.
По его словам, создание таких "ассоциаций" из ветеранов, объединенных националистической идеологией, поддерживаемых Британией и управляемых Залужным, могут подтолкнуть Украину к очередному "майдану", а в историческом контексте - к Пивному путчу.
* Запрещенная в России террористическая организация
