Эксперт рассказал, кого Залужный может привлечь для переворота на Украине

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный может при поддержке Лондона попытаться создать на Украине армию "коричневых рубашек" для захвата власти и использовать военизированные отряды из ветеранов-националистов, как это попытался сделать Адольф Гитлер в Германии во время Пивного путча в 1923 году, заявил РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.