Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Германии призвал к ядерному перевооружению Европы - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/perevooruzhenie-2071066754.html
Экс-глава МИД Германии призвал к ядерному перевооружению Европы
Экс-глава МИД Германии призвал к ядерному перевооружению Европы - РИА Новости, 29.01.2026
Экс-глава МИД Германии призвал к ядерному перевооружению Европы
Европе нужно принять меры по созданию своего ядерного арсенала на фоне ослабевания гарантий безопасности со стороны США, заявил бывший министр иностранных дел... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:48:00+03:00
2026-01-29T18:48:00+03:00
в мире
германия
сша
гренландия
йошка фишер
дональд трамп
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102744/08/1027440867_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_0aed7715ab7ac84330bfa185613e44d7.jpg
https://ria.ru/20260115/es-2068164147.html
https://ria.ru/20260116/evrokomissija-2068204567.html
германия
сша
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102744/08/1027440867_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_bc98c8e2a188f1f1ede126ceb53e5e01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, гренландия, йошка фишер, дональд трамп, марк рютте, нато, европарламент, евросоюз
В мире, Германия, США, Гренландия, Йошка Фишер, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Европарламент, Евросоюз
Экс-глава МИД Германии призвал к ядерному перевооружению Европы

Экс-глава МИД ФРГ Фишер призвал Европу пойти на ядерное перевооружение

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Германии
Флаги Евросоюза и Германии - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза и Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Европе нужно принять меры по созданию своего ядерного арсенала на фоне ослабевания гарантий безопасности со стороны США, заявил бывший министр иностранных дел ФРГ от партии "Зеленые" Йошка Фишер.
«
"Европа должна это сделать (пойти на ядерное перевооружение – ред.), поскольку американские гарантии безопасности с этого момента больше не являются надежными", - рассказал Фишер, возглавлявший МИД ФРГ в 1998-2005 годах, в интервью газете Tagesspiegel.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Недоверие к США усилило стремление ЕС к перевооружению, считает эксперт
15 января, 19:38
При этом бывший глава МИД ФРГ отметил, что вопрос ядерного перевооружения должен рассматриваться только в контексте всей Европы, а не исключительно Германии. Существующая точка зрения, согласно которой Германии нужно собственное ядерное оружие, противоречит договору о нераспространении ядерного оружия, а также договору по формуле 2+4.
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
Президент США Дональд Трамп 17 января сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанный по формуле 2+4 ФРГ, ГДР, СССР, США, Великобританией и Францией в 1990 году в Москве, закрепил отказ Берлина от производства, владения и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Восемь стран ЕС получат кредиты на перевооружение
16 января, 02:12
 
В миреГерманияСШАГренландияЙошка ФишерДональд ТрампМарк РюттеНАТОЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала