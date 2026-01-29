Экс-глава МИД Германии призвал к ядерному перевооружению Европы

БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Европе нужно принять меры по созданию своего ядерного арсенала на фоне ослабевания гарантий безопасности со стороны США, заявил бывший министр иностранных дел ФРГ от партии "Зеленые" Йошка Фишер.
"Европа должна это сделать (пойти на ядерное перевооружение – ред.), поскольку американские гарантии безопасности с этого момента больше не являются надежными", - рассказал Фишер, возглавлявший МИД ФРГ в 1998-2005 годах, в интервью газете Tagesspiegel.
При этом бывший глава МИД ФРГ отметил, что вопрос ядерного перевооружения должен рассматриваться только в контексте всей Европы, а не исключительно Германии. Существующая точка зрения, согласно которой Германии нужно собственное ядерное оружие, противоречит договору о нераспространении ядерного оружия, а также договору по формуле 2+4.
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
Президент США Дональд Трамп 17 января сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
