Экс-глава МИД Германии призвал к ядерному перевооружению Европы

БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Европе нужно принять меры по созданию своего ядерного арсенала на фоне ослабевания гарантий безопасности со стороны США, заявил бывший министр иностранных дел ФРГ от партии "Зеленые" Йошка Фишер.