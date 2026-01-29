Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил, за какие слова банки могут заблокировать перевод - РИА Новости, 29.01.2026
03:18 29.01.2026
Юрист объяснил, за какие слова банки могут заблокировать перевод
Юрист объяснил, за какие слова банки могут заблокировать перевод - РИА Новости, 29.01.2026
Юрист объяснил, за какие слова банки могут заблокировать перевод
Банковские приложения дают возможность написать небольшой комментарий получателю при переводе с карты на карту. Но если ошибиться с этим — можно попасть под... РИА Новости, 29.01.2026
москва, московская область (подмосковье), александр хаминский
Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Общество
Юрист объяснил, за какие слова банки могут заблокировать перевод

Юрист Хаминский: банк может заблокировать перевод при ошибке в комментарии

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Банковские приложения дают возможность написать небольшой комментарий получателю при переводе с карты на карту. Но если ошибиться с этим — можно попасть под блокировку, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, банки обязаны для противодействия противоправной деятельности анализировать поле "сообщение получателю". Поэтому писать там что попало не следует. Но большинство блокировок происходит не из-за запрещенных слов или глупых шуток, а из-за упоминаний о коммерческой деятельности.
«
"В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод, как коммерческий", — советует он.
Дело в том, что счета для физлиц не предназначены для совершения такого рода операций. Поэтому лучше вовсе воздержаться от заполнения поля, считает Хаминский.
Аналитик объяснила, какие переводы банки считают подозрительными с января
15 января, 02:10
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Александр ХаминскийОбщество
 
 
