https://ria.ru/20260129/peregovory-2071025037.html
Костюков: у украинцев грустное настроение, а у российской стороны — хорошее
Костюков: у украинцев грустное настроение, а у российской стороны — хорошее - РИА Новости, 29.01.2026
Костюков: у украинцев грустное настроение, а у российской стороны — хорошее
Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:00:00+03:00
2026-01-29T16:00:00+03:00
2026-01-29T16:12:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
игорь костюков (генштаб)
дмитрий песков
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030886620_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_e611352ef8c5be711a98efa68517ee69.jpg
https://ria.ru/20260129/zelenskiy-2070978034.html
https://ria.ru/20260129/wsj-2070953352.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030886620_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_8560754f62728823ad0f1bd7dbf6ead7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, игорь костюков (генштаб), дмитрий песков, марко рубио
В мире, США, Россия, Украина, Игорь Костюков (Генштаб), Дмитрий Песков, Марко Рубио
Костюков: у украинцев грустное настроение, а у российской стороны — хорошее
Глава делегации РФ Костюков: у украинцев грустное настроение, а у нас хорошее