Костюков: у украинцев грустное настроение, а у российской стороны — хорошее

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины, заявил, что у украинцев грустное настроение, а у российской стороны - хорошее.