Костюков: у украинцев грустное настроение, а у российской стороны — хорошее - РИА Новости, 29.01.2026
16:00 29.01.2026 (обновлено: 16:12 29.01.2026)
Костюков: у украинцев грустное настроение, а у российской стороны — хорошее
Костюков: у украинцев грустное настроение, а у российской стороны — хорошее
Костюков: у украинцев грустное настроение, а у российской стороны — хорошее

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНачальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков
Начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины, заявил, что у украинцев грустное настроение, а у российской стороны - хорошее.
В четверг Костюков, отвечая на вопрос журналистов, готовится ли делегация к новой встрече, ответил, что они "всегда готовы".
"У украинцев грустное настроение... У нас хорошее", - также сказал Костюков.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.
