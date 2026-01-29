Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент ОАЭ переговорили с Грефом в Кремле - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 29.01.2026 (обновлено: 14:50 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/peregovory-2070992420.html
Путин и президент ОАЭ переговорили с Грефом в Кремле
Путин и президент ОАЭ переговорили с Грефом в Кремле - РИА Новости, 29.01.2026
Путин и президент ОАЭ переговорили с Грефом в Кремле
Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян переговорили в Кремле с главой Сбербанка Германом... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:41:00+03:00
2026-01-29T14:50:00+03:00
оаэ
россия
владимир путин
герман греф
мухаммед бен заид аль нахайян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070987757_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_2945f2637b5388952931fc0948ce850d.jpg
https://ria.ru/20250807/diplomatiya-2033829836.html
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070987757_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_cc95232b9447e34e37d0c0ba0e0e0c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, россия, владимир путин, герман греф, мухаммед бен заид аль нахайян
ОАЭ, Россия, Владимир Путин, Герман Греф, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Путин и президент ОАЭ переговорили с Грефом в Кремле

Путин представил президенту ОАЭ Аль Нахайяну главу Сбербанка Грефа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян переговорили в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом, передает корреспондент РИА Новости.
Президент ОАЭ, который находится в России с официальным визитом, приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После торжественной церемонии встречи президента ОАЭ лидеры представили друг другу делегации своих стран.
Во время приветствия с членами делегации Путин представил Аль Нахайяну Грефа, лидеры недолго пообщались "на ногах" с главой компании.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
7 августа 2025, 01:47
 
ОАЭРоссияВладимир ПутинГерман ГрефМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала