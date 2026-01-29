Костюков ответил на вопрос о возможном осложнении переговоров в Абу-Даби

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби, на вопрос о возможном осложнении переговоров в Абу-Даби из-за отсутствия США задался вопросом, когда было легко.