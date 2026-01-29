Рейтинг@Mail.ru
Костюков ответил на вопрос о возможном осложнении переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 29.01.2026 (обновлено: 14:16 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/peregovory-2070980102.html
Костюков ответил на вопрос о возможном осложнении переговоров в Абу-Даби
Костюков ответил на вопрос о возможном осложнении переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 29.01.2026
Костюков ответил на вопрос о возможном осложнении переговоров в Абу-Даби
Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:05:00+03:00
2026-01-29T14:16:00+03:00
сша
абу-даби
россия
украина
игорь костюков (генштаб)
дмитрий песков
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154773/55/1547735595_0:0:1395:785_1920x0_80_0_0_d5ee77fd5bf0cd847f308a97a7225643.jpg
https://ria.ru/20260129/lavrov-2070983456.html
сша
абу-даби
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154773/55/1547735595_44:0:1093:787_1920x0_80_0_0_72a982a2907fc343b1e82e9028606e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, абу-даби, россия, украина, игорь костюков (генштаб), дмитрий песков, марко рубио
США, Абу-Даби, Россия, Украина, Игорь Костюков (Генштаб), Дмитрий Песков, Марко Рубио
Костюков ответил на вопрос о возможном осложнении переговоров в Абу-Даби

Костюков ответил на вопрос о возможных сложностях на переговорах без США

© РИА Новости / Илья ПиталевИгорь Костюков
Игорь Костюков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Игорь Костюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби, на вопрос о возможном осложнении переговоров в Абу-Даби из-за отсутствия США задался вопросом, когда было легко.
"А когда было легко?" - ответил Костюков журналистам на соответствующий вопрос.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лавров назвал гарантии безопасности Киеву ненадежными
Вчера, 14:14
 
СШААбу-ДабиРоссияУкраинаИгорь Костюков (Генштаб)Дмитрий ПесковМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала