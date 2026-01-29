Рейтинг@Mail.ru
Песков: модальности встречи в ОАЭ будут согласовываться до 1 февраля - РИА Новости, 29.01.2026
13:11 29.01.2026
Песков: модальности встречи в ОАЭ будут согласовываться до 1 февраля
Песков: модальности встречи в ОАЭ будут согласовываться до 1 февраля - РИА Новости, 29.01.2026
Песков: модальности встречи в ОАЭ будут согласовываться до 1 февраля
Модальности встречи в Абу-Даби с участием России будут согласовываться до 1 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2026
в мире
россия
абу-даби
сша
дмитрий песков
марко рубио
мирный план сша по украине
россия
абу-даби
сша
в мире, россия, абу-даби, сша, дмитрий песков, марко рубио, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Абу-Даби, США, Дмитрий Песков, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
Песков: модальности встречи в ОАЭ будут согласовываться до 1 февраля

Песков: модальности встречи в Абу-Даби будут согласовываться до 1 февраля

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Модальности встречи в Абу-Даби с участием России будут согласовываться до 1 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там будут согласовываться непосредственно до дня встречи, до воскресенья будут модальности согласовываться, что, собственно, по сути это ничего не изменит", - сказал Песков журналистам, комментируя предстоящие переговоры в Абу-Даби.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби
28 января, 10:22
 
В миреРоссияАбу-ДабиСШАДмитрий ПесковМарко РубиоМирный план США по Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
