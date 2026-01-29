В США позитивно оценили переговоры в Абу-Даби, пишет WSJ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Чиновники США заявляют, что состоявшиеся в Абу-Даби переговоры по Украине были позитивными и конструктивными, ожидается, что новый раунд встреч, намеченный на 1 февраля, может пройти в еще более дружеской обстановке, пишет газета Wall Street Journal.
"Они (переговоры в Абу-Даби - ред.) прошли оптимистичном, позитивном и конструктивной ключе ... Обе делегации проявили взаимоуважение, почтительное отношение и симпатию, в какой-то момент они даже казались друзьями", - приводит газета слова чиновников.
Как отмечает Wall Street Journal, "еще больше дружелюбия планируется на воскресенье в Абу-Даби".
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.