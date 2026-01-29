Рейтинг@Mail.ru
В США позитивно оценили переговоры в Абу-Даби, пишет WSJ - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/peregovory-2070939425.html
В США позитивно оценили переговоры в Абу-Даби, пишет WSJ
В США позитивно оценили переговоры в Абу-Даби, пишет WSJ - РИА Новости, 29.01.2026
В США позитивно оценили переговоры в Абу-Даби, пишет WSJ
Чиновники США заявляют, что состоявшиеся в Абу-Даби переговоры по Украине были позитивными и конструктивными, ожидается, что новый раунд встреч, намеченный на 1 РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:36:00+03:00
2026-01-29T11:36:00+03:00
в мире
абу-даби
сша
украина
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070087623_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_44c7136b9b5d2df90cce32e79d582d71.jpg
https://ria.ru/20260128/germaniya-2070708040.html
https://ria.ru/20260129/kallas-2070912657.html
абу-даби
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070087623_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_60030040551bb08836c9e2e93e8c1e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абу-даби, сша, украина, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Абу-Даби, США, Украина, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
В США позитивно оценили переговоры в Абу-Даби, пишет WSJ

WSJ: в США считают, что переговоры в Абу-Даби прошли позитивно и конструктивно

© REUTERS / UAE GOVERNMENTТрехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / UAE GOVERNMENT
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Чиновники США заявляют, что состоявшиеся в Абу-Даби переговоры по Украине были позитивными и конструктивными, ожидается, что новый раунд встреч, намеченный на 1 февраля, может пройти в еще более дружеской обстановке, пишет газета Wall Street Journal.
"Они (переговоры в Абу-Даби - ред.) прошли оптимистичном, позитивном и конструктивной ключе ... Обе делегации проявили взаимоуважение, почтительное отношение и симпатию, в какой-то момент они даже казались друзьями", - приводит газета слова чиновников.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби
Вчера, 10:22
Как отмечает Wall Street Journal, "еще больше дружелюбия планируется на воскресенье в Абу-Даби".
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Каллас допустила серьезные территориальные уступки Киева
09:43
 
В миреАбу-ДабиСШАУкраинаДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала