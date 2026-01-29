"Унижают и превосходят": в США сделали заявление о переговорах с Россией

Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.