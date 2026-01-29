Рейтинг@Mail.ru
"Унижают и превосходят": в США сделали заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:38 29.01.2026 (обновлено: 12:12 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/peregovory-2070895788.html
"Унижают и превосходят": в США сделали заявление о переговорах с Россией
"Унижают и превосходят": в США сделали заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 29.01.2026
"Унижают и превосходят": в США сделали заявление о переговорах с Россией
Западу не повлиять на позицию России на переговорах по Украине, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T06:38:00+03:00
2026-01-29T12:12:00+03:00
в мире
украина
россия
москва
рэй макговерн
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070934003_0:255:3072:1983_1920x0_80_0_0_b1c3809fb209294842b49619aefb01cd.jpg
https://ria.ru/20260129/napadenie-2070882948.html
https://ria.ru/20260129/ukraina-2070887219.html
https://ria.ru/20260129/zelenskiy-2070891772.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070934003_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcfa877da0f3124dfa3b26f186918be4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, рэй макговерн, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Москва, Рэй Макговерн, Владимир Зеленский
"Унижают и превосходят": в США сделали заявление о переговорах с Россией

Макговерн: Запад не смог повлиять на позицию России на переговорах по Украине

© REUTERS / Kylie CooperФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Западу не повлиять на позицию России на переговорах по Украине, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Я бы не придавал большого значения тому, что Россию как-то унижают или превосходят. Реальность такова, что Россия получит то, что хочет. Они хотят, чтобы Украина была нейтральной — она будет нейтральной", — сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Это конец": депутат Рады рассказал о наступлении ВСУ на Белоруссию
01:24
При этом, пояснил эксперт, несмотря на всю риторику, у Владимира Зеленского не будет иного выбора, кроме как принять условия соглашения. А потом его заменят на другого человека, добавил Макговерн.

Переговоры по Украине

В минувшую субботу в Абу-Даби завершились переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, включающей представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана США. Новая встреча запланирована на 1 февраля.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Просто изменим": в Киеве сделали громкое заявление о Донбассе
02:54
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Украине отправили Зеленского на встречу с Путиным
04:49
 
В миреУкраинаРоссияМоскваРэй МакговернВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала