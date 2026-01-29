МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Западу не повлиять на позицию России на переговорах по Украине, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
При этом, пояснил эксперт, несмотря на всю риторику, у Владимира Зеленского не будет иного выбора, кроме как принять условия соглашения. А потом его заменят на другого человека, добавил Макговерн.
Переговоры по Украине
В минувшую субботу в Абу-Даби завершились переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, включающей представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана США. Новая встреча запланирована на 1 февраля.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.