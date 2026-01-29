Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили, что согласны только на настоящие переговоры с США - РИА Новости, 29.01.2026
03:32 29.01.2026
В Иране заявили, что согласны только на настоящие переговоры с США
В Иране заявили, что согласны только на настоящие переговоры с США - РИА Новости, 29.01.2026
В Иране заявили, что согласны только на настоящие переговоры с США
Спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов вести диалог с США, только если это будут "настоящие переговоры" о новом РИА Новости, 29.01.2026
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, мохаммад-багер галибаф
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Мохаммад-Багер Галибаф
В Иране заявили, что согласны только на настоящие переговоры с США

Спикер меджлиса Галибаф: Иран согласен только на настоящие переговоры с США

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов вести диалог с США, только если это будут "настоящие переговоры" о новом соглашении.
"Если будут настоящие переговоры о достижении соглашения в рамках международных правил, то да", - заявил он в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, готов ли Иран на переговоры с США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СМИ: союзники США пытаются убедить Трампа не наносить удар по Ирану
01:55
01:55
Галибаф при этом считает, что президент США Дональд Трамп просто хочет "навязать" свою волю другим.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету Ирана.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
США считают реальной угрозу ударов Ирана по войскам в регионе, заявил Рубио
Вчера, 20:14
Вчера, 20:14
 
