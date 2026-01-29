https://ria.ru/20260129/peregovory-2070888649.html
В Иране заявили, что согласны только на настоящие переговоры с США
В Иране заявили, что согласны только на настоящие переговоры с США - РИА Новости, 29.01.2026
В Иране заявили, что согласны только на настоящие переговоры с США
Спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов вести диалог с США, только если это будут "настоящие переговоры" о новом
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов вести диалог с США, только если это будут "настоящие переговоры" о новом соглашении.
"Если будут настоящие переговоры о достижении соглашения в рамках международных правил, то да", - заявил он в интервью телеканалу CNN
, отвечая на вопрос о том, готов ли Иран
на переговоры с США
.
Галибаф при этом считает, что президент США Дональд Трамп
просто хочет "навязать" свою волю другим.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране
в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету Ирана.