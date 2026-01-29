В Иране заявили, что согласны только на настоящие переговоры с США

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов вести диалог с США, только если это будут "настоящие переговоры" о новом соглашении.

"Если будут настоящие переговоры о достижении соглашения в рамках международных правил, то да", - заявил он в интервью телеканалу CNN , отвечая на вопрос о том, готов ли Иран на переговоры с США

Галибаф при этом считает, что президент США Дональд Трамп просто хочет "навязать" свою волю другим.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.