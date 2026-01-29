Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году - РИА Новости, 29.01.2026
02:16 29.01.2026
В Госдуме рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
В Госдуме рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
Размер военных пенсий в России с 1 октября 2026 года будет увеличен на 4%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР). РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T02:16:00+03:00
2026-01-29T02:16:00+03:00
общество
россия
госдума рф
лдпр
россия
общество, россия, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году

Депутат Панеш: размер военных пенсий увеличат на 4% с 1 октября

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Размер военных пенсий в России с 1 октября 2026 года будет увеличен на 4%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).
"С 1 октября 2026 года денежное довольствие повышается на 4%, после этого пересчитываются и военные пенсии", - сказал Панеш.
Депутат отметил, что военные пенсии рассчитываются исходя из денежного довольствия и установленных долей, зависят от должности, звания, выслуги и надбавок.
"С 1 января 2026 года при исчислении применяется 93,59% денежного довольствия, с 2025 года этот уровень не меняется", - подчеркнул он.
