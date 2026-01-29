https://ria.ru/20260129/pensii-2070886019.html
В Госдуме рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
В Госдуме рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году - РИА Новости, 29.01.2026
В Госдуме рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
Размер военных пенсий в России с 1 октября 2026 года будет увеличен на 4%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР). РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T02:16:00+03:00
2026-01-29T02:16:00+03:00
2026-01-29T02:16:00+03:00
общество
россия
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667022_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_0c4615eb27bad8fa400c9da2ced0c9cb.jpg
https://ria.ru/20260128/pensiya-2070668548.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667022_522:0:2800:1709_1920x0_80_0_0_9461b3c14e7c71783d61b62ea5534fd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
Депутат Панеш: размер военных пенсий увеличат на 4% с 1 октября
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Размер военных пенсий в России с 1 октября 2026 года будет увеличен на 4%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).
"С 1 октября 2026 года денежное довольствие повышается на 4%, после этого пересчитываются и военные пенсии", - сказал Панеш.
Депутат отметил, что военные пенсии рассчитываются исходя из денежного довольствия и установленных долей, зависят от должности, звания, выслуги и надбавок.
"С 1 января 2026 года при исчислении применяется 93,59% денежного довольствия, с 2025 года этот уровень не меняется", - подчеркнул он.