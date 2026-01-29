https://ria.ru/20260129/pauell-2071042636.html
Трамп назвал Пауэлла дебилом после решения по процентной ставке
Трамп назвал Пауэлла дебилом после решения по процентной ставке - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп назвал Пауэлла дебилом после решения по процентной ставке
Президент США Дональд Трамп назвал дебилом председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла после решения агентства оставить без изменений... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:12:00+03:00
2026-01-29T17:12:00+03:00
2026-01-29T17:13:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
федеральная резервная система сша
джером пауэлл
