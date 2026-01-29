Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Пауэлла дебилом после решения по процентной ставке
17:12 29.01.2026 (обновлено: 17:13 29.01.2026)
Трамп назвал Пауэлла дебилом после решения по процентной ставке
Трамп назвал Пауэлла дебилом после решения по процентной ставке
Президент США Дональд Трамп назвал дебилом председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла после решения агентства оставить без изменений... РИА Новости, 29.01.2026
Трамп назвал Пауэлла дебилом после решения по процентной ставке

Трамп назвал Пауэлла дебилом после решения не изменять процентную ставку

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель ФРС Джером Пауэлл
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель ФРС Джером Пауэлл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал дебилом председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла после решения агентства оставить без изменений процентную ставку.
По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет в 17-18 марта.
Трамп еще не принял решение по новому главе ФРС, заявил Бессент
"Сейчас ставки должны быть существенно ниже, тем более что даже этот дебил признает, что инфляция больше не является проблемой или угрозой", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на пост главы ФРС в начале 2026 года, назвав Пауэлла "упрямым волом". Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможности увольнения председателя ФРС.
Трамп назвал главу ФРС Пауэлла "кретином" и пообещал его скорую отставку
