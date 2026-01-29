https://ria.ru/20260129/patrushev-2071022419.html
Патрушев обсудил с главой МИД Омана сотрудничество в военно-морской сфере
Патрушев обсудил с главой МИД Омана сотрудничество в военно-морской сфере - РИА Новости, 29.01.2026
Патрушев обсудил с главой МИД Омана сотрудничество в военно-морской сфере
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в столице Омана Маскате встретился с министром иностранных дел Омана Бадром бен... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:53:00+03:00
2026-01-29T15:53:00+03:00
2026-01-29T16:00:00+03:00
оман
россия
маскат (город)
безопасность
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg
https://ria.ru/20260129/patrushev-2070903388.html
оман
россия
маскат (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0955a9d2f0af383c5c8898d49c4d4a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оман, россия, маскат (город), безопасность, николай патрушев
Оман, Россия, Маскат (город), Безопасность, Николай Патрушев
Патрушев обсудил с главой МИД Омана сотрудничество в военно-морской сфере
Патрушев и глава МИД Омана обсудили сотрудничество в военно-морской сфере