Патрушев обсудил с главой МИД Омана сотрудничество в военно-морской сфере
15:53 29.01.2026 (обновлено: 16:00 29.01.2026)
Патрушев обсудил с главой МИД Омана сотрудничество в военно-морской сфере
Патрушев обсудил с главой МИД Омана сотрудничество в военно-морской сфере
Патрушев обсудил с главой МИД Омана сотрудничество в военно-морской сфере

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
© Sputnik / Виктор Толочко
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в столице Омана Маскате встретился с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди, сообщила пресс-служба Морколлегии.
"Обсуждены вопросы российско-оманского сотрудничества в военно-морской сфере, в области гражданской морской деятельности, а также морской науки и образования", - говорится в сообщении.
Россия и Оман смогут обеспечить мир в Индийском океане, считает Патрушев
