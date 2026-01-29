Россия и Оман смогут обеспечить мир в Индийском океане, считает Патрушев

Кроме того, Патрушев посетил морской порт Маската, а также Центр морской безопасности. Морской пор Султана Кабуса принимает круизные лайнеры, используется для проведения протокольных мероприятий, приуроченных к торжественным заходам кораблей иностранных государств, является базой Султанской яхтенной эскадры.

Центр морской безопасности осуществляет управление операциями по обеспечению безопасности в морской зоне Омана, защите морских портов и побережий, организовывает борьбу с угрозами безопасности на море, а также участвует в изучении вопросов изменений климата. "Помощник главы российского государства обратил внимание оманской стороны на возможность совместной работы над вопросами, находящимся в поле зрения Центра морской безопасности", - отмечается в сообщении.