Россия и Оман смогут обеспечить мир в Индийском океане, считает Патрушев
08:27 29.01.2026 (обновлено: 08:28 29.01.2026)
Россия и Оман смогут обеспечить мир в Индийском океане, считает Патрушев
Россия и Оман совместно смогут обеспечить мир в Индийском океане, считает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. РИА Новости, 29.01.2026
Новости
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия и Оман совместно смогут обеспечить мир в Индийском океане, считает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Как сообщила пресс-служба Морской коллегии, в столице Омана Маскате Патрушев проводит российско-оманские консультации по вопросам сотрудничества в морской сфере. Состоялись его переговоры с главой Султанской Канцелярии Султаном Мухаммедом Ан-Наамани, Генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом Аль-Кинди, командующим Военно-морских сил Омана Сейфом Аль-Рахби, представителями ряда министерств и ведомств, курирующими различные направления морской деятельности. Обсуждены вопросы стратегической стабильности в Мировом океане, военно-морское сотрудничество, взаимодействие в области судостроения, в сфере морской науки и технологии, а также рыболовства.
Принцесса Омана Ее Высочество Муна Бент Фахад Бен Махмуд Аль-Саид получила звание Почетного профессора Московского университета - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Принцесса Омана стала Почетным профессором МГУ
23 января, 19:30
Патрушев отметил плодотворное проведение консультаций, нацеленных на развитие российско-оманского сотрудничества в морской сфере. "Наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и стремлении к развитию. Убежден, что наше партнерство на морях будет выстраиваться в таком же ключе", - сказал Патрушев, слова которого приведены в сообщении. Россия с ее богатым морским наследием и Оман с его стратегическим положением на перекрестке морских путей имеют огромный потенциал для углубления партнерства, добавил он.
"Наши консультации по вопросам военно-морского и гражданского морского сотрудничества открывают новые возможности для обеих сторон. Мы уверены, что совместная работа принесет практические результаты, позволив сохранить мир и стабильность в Индийском океане и преумножив его экономический, научный и гуманитарный потенциал", - сказал помощник президента России, подводя итоги состоявшихся переговоров.
Кроме того, Патрушев посетил морской порт Маската, а также Центр морской безопасности. Морской пор Султана Кабуса принимает круизные лайнеры, используется для проведения протокольных мероприятий, приуроченных к торжественным заходам кораблей иностранных государств, является базой Султанской яхтенной эскадры.
Центр морской безопасности осуществляет управление операциями по обеспечению безопасности в морской зоне Омана, защите морских портов и побережий, организовывает борьбу с угрозами безопасности на море, а также участвует в изучении вопросов изменений климата. "Помощник главы российского государства обратил внимание оманской стороны на возможность совместной работы над вопросами, находящимся в поле зрения Центра морской безопасности", - отмечается в сообщении.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Лавров и глава МИД Омана высказались за активизацию межйеменского диалога
16 января, 19:30
 
БезопасностьОманРоссияИндийский океанНиколай Патрушев
 
 
