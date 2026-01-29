Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВС России изобрели специальные патроны для борьбы с дронами ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:12 29.01.2026 (обновлено: 05:55 29.01.2026)
Бойцы ВС России изобрели специальные патроны для борьбы с дронами ВСУ
Бойцы ВС России изобрели специальные патроны для борьбы с дронами ВСУ - РИА Новости, 29.01.2026
Бойцы ВС России изобрели специальные патроны для борьбы с дронами ВСУ
Военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Серж" рассказал РИА Новости о производстве антидроновых насадок на... РИА Новости, 29.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы ВС России изобрели специальные патроны для борьбы с дронами ВСУ

РИА Новости: бойцы ВС России изобрели патроны для борьбы с дронами ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Серж" рассказал РИА Новости о производстве антидроновых насадок на патроны для автомата Калашникова в полевой лаборатории.
"Последние разработки — это насадки на патрон от автомата Калашникова, чтобы сбивать "птички" противника. Внутри данного патрона находятся шесть дробин определенного калибра", — рассказал "Серж".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Инженерные войска создали в зоне СВО противодроновые коридоры
21 января, 00:17
По словам военнослужащего, конечный вариант по форме идентичен обычному патрону. При выстреле происходит "распускание": летит не одна пуля, а дробь. На расстоянии 40-50 метров происходит встреча с дроном.
"Больше возможность его поражения. Достаточно одной дробине попасть в лопасть... Либо одной дробиной сбить аккумулятор, либо попасть в боеприпас, если он не точно закреплен, он сразу упадет. Результаты есть", — объяснил "Серж".
Лаборатория дает рекомендации по снаряжению магазинов данными патронами. Так, через каждые пять антидроновых должен идти обычный патрон. Разработки ведутся постоянно, сейчас в производстве уже второе поколение патронов. Улучшения позволяют увеличить дальность работы.
"Главное — что это увеличивает дальность. То есть чем дальше происходит огневой контакт с дроном, тем больше вероятность, что при падении дрона и детонации его запаса боекомплекта не пострадает личный состав или техника наша", — добавил "Серж".
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
ВС России создают полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
5 января, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
