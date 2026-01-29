Пашинян предложил подключить Армению к энергосистеме Азербайджана

ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что энергетическая система республики должна быть подключена к энергосистемам Турции и Азербайджана.
По его словам, у Азербайджана и Армении есть излишки электроэнергии, и это означает, что в регионе есть очень большой потенциал для доступа к международным рынкам. "Почему бы нам не использовать сети Азербайджана для доступа к более крупным рынкам для экспорта? Азербайджан тоже заинтересован в той же логике, конечно, они также заинтересованы в энергетических перетоках с Нахичеванью", - заявил Пашинян.
Он считает, что региональное сотрудничество расширит возможности экспорта. "Мы могли бы осуществлять совместный экспорт… Там нет никакой угрозы для Республики Армения… Наоборот, есть новые возможности", - заявил Пашинян.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении.
