Пашинян предложил подключить Армению к энергосистеме Азербайджана

ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что энергетическая система республики должна быть подключена к энергосистемам Турции и Азербайджана.

Он считает, что региональное сотрудничество расширит возможности экспорта. "Мы могли бы осуществлять совместный экспорт… Там нет никакой угрозы для Республики Армения… Наоборот, есть новые возможности", - заявил Пашинян.