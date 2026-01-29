Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Туркмении обсудил с Галузиным укрепление партнерства - РИА Новости, 29.01.2026
20:46 29.01.2026
Глава МИД Туркмении обсудил с Галузиным укрепление партнерства
Глава МИД Туркмении обсудил с Галузиным укрепление партнерства - РИА Новости, 29.01.2026
Глава МИД Туркмении обсудил с Галузиным укрепление партнерства
Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и заместитель главы МИД России Михаил Галузин обсудили укрепление стратегического партнёрства двух стран,... РИА Новости, 29.01.2026
в мире
туркмения
россия
михаил галузин
рашид мередов
в мире, туркмения, россия, михаил галузин, рашид мередов
В мире, Туркмения, Россия, Михаил Галузин, Рашид Мередов
Глава МИД Туркмении обсудил с Галузиным укрепление партнерства

Мередов и Галузин обсудили укрепление партнерства Туркмении и России

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Архивное фото
АШХАБАД, 29 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и заместитель главы МИД России Михаил Галузин обсудили укрепление стратегического партнёрства двух стран, сообщила в четверг пресс-служба туркменского МИД.
Российская делегация во главе с Галузиным находится с визитом в Туркмении 28-30 января.
"Стороны подтвердили приверженность углублению туркмено-российского стратегического партнёрства… Были рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", – говорится в сообщении.
Дипломаты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Подчеркивалось, что определяющую роль в развитии двустороннего взаимодействия играют регулярные контакты на высшем уровне, добавили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Туркмении высоко оценили готовность России к укреплению сотрудничества
30 декабря 2025, 22:52
30 декабря 2025, 22:52
 
В миреТуркменияРоссияМихаил ГалузинРашид Мередов
 
 
