В Госдуме предложили не штрафовать за нарушения правил парковки в снегопады - РИА Новости, 29.01.2026
12:56 29.01.2026
В Госдуме предложили не штрафовать за нарушения правил парковки в снегопады
В Госдуме предложили не штрафовать за нарушения правил парковки в снегопады - РИА Новости, 29.01.2026
В Госдуме предложили не штрафовать за нарушения правил парковки в снегопады
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил не штрафовать водителей за нарушения правил парковки и стоянки в условиях сильных снегопадов. РИА Новости, 29.01.2026
В Госдуме предложили не штрафовать за нарушения правил парковки в снегопады

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил не штрафовать водителей за нарушения правил парковки и стоянки в условиях сильных снегопадов.
Соответствующее обращение начальнику главного управления МВД России по Москве Олегу Баранову имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас не привлекать граждан к административной ответственности по статье 12.19 КоАП РФ в случаях, когда дорожная разметка, знаки парковки, границы парковочных мест либо иные элементы, ограничивающие стоянку и остановку транспортных средств, скрыты снежным покровом, осадками либо другими метеорологическими явлениями, исключающими их различимость", - сказано в письме.
В документе Гусев отметил, что при сильных снегопадах дорожная разметка, знаки парковки, границы парковочных мест, бордюры и газоны становятся полностью неразличимыми.
В письме отмечается, что при обильных осадках водитель физически не может определить, действует ли запрет на парковку, а значит - отсутствует вина, которая является обязательным условием для привлечения к административной ответственности, что прямо следует из положений статьи 2.1 КоАП РФ.
В беседе с РИА Новости Гусев рассказал, что поводом для обращения стали жалобы автомобилистов, которые в зимний период получают штрафы по статье 12.19 КоАП РФ за остановку и стоянку в местах, где запрещающие знаки, дорожная разметка, границы парковочных мест, бордюры и газоны полностью скрыты под снегом и объективно неразличимы.
"Нельзя штрафовать человека за то, что он физически не может увидеть. Когда разметка, знаки и границы парковки полностью засыпаны снегом, говорить о нарушении - значит игнорировать здравый смысл и закон. Ответственность возможна только при наличии вины, а не по формальному признаку", - сказал Гусев.
Он отметил, что цель обращения - не ослабление правил дорожного движения, а исключение необоснованных штрафов и защита прав добросовестных водителей в период сложных погодных условий.
