14:37 29.01.2026 (обновлено: 15:59 29.01.2026)
Путин: создание палестинского государства обеспечит стабильность в регионе
Путин: создание палестинского государства обеспечит стабильность в регионе

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Создание палестинского государства на основе утвержденной Советом безопасности ООН "двугосударственной" формулы позволит обеспечить долгосрочную стабильность в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг проводит переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. Кроме того, лидеры РФ и Объединенных Арабских Эмиратов продолжат общение в формате официального завтрака.
"Конечно, принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. Это позволит добиться именно устойчивого урегулирования и обеспечит долгосрочную стабильность в регионе", - сказал российский лидер на российско-эмиратских переговорах.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий представляет из себя источник напряженности и боестолкновений в регионе. Согласно решению ООН в 1947 году, достигнутому при активной роли СССР, надлежало создать две страны: Израиль и Палестину, но появилось только еврейское государство.
Согласно позиции Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимой палестинской страны в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
