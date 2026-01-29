Путин: создание палестинского государства обеспечит стабильность в регионе

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Создание палестинского государства на основе утвержденной Советом безопасности ООН "двугосударственной" формулы позволит обеспечить долгосрочную стабильность в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. Это позволит добиться именно устойчивого урегулирования и обеспечит долгосрочную стабильность в регионе", - сказал российский лидер на российско-эмиратских переговорах.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий представляет из себя источник напряженности и боестолкновений в регионе. Согласно решению ООН в 1947 году, достигнутому при активной роли СССР, надлежало создать две страны: Израиль и Палестину, но появилось только еврейское государство.
Согласно позиции Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимой палестинской страны в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.