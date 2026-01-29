Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Ozon за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/ozon-2070939677.html
Суд оштрафовал Ozon за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал Ozon за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 29.01.2026
Суд оштрафовал Ozon за нарушение закона об иноагентах
Пресненский районный суд Москвы на 200 тысяч рублей оштрафовал ООО "Интернет решения" (юрлицо Ozon) за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:36:00+03:00
2026-01-29T11:36:00+03:00
ozon
александр генис
москва
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992642750_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_a1fd6166f527f0f14ff6c3faf25ff8fe.jpg
https://ria.ru/20260127/protokol-2070624504.html
https://ria.ru/20260116/inoagent-2068367494.html
москва
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992642750_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_ae09942a30f45c7c843a32c03b079136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ozon, александр генис, москва, украина, россия
Ozon, Александр Генис, Москва, Украина, Россия
Суд оштрафовал Ozon за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал Ozon на 200 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Ozon
Вывеска интернет-магазина Ozon - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска интернет-магазина Ozon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы на 200 тысяч рублей оштрафовал ООО "Интернет решения" (юрлицо Ozon) за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно карточке дела на сайте суда, ООО "Интернет решения" в январе этого года назначено административное наказание по части 42 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах).
Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Суд рассмотрит протокол на Ходорковского* за нарушение закона об иноагентах
27 января, 18:44
"Назначено наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе суда.
"Ведомости" уточняют, что дело связано с неверной карточкой книги писателя Александра Гениса* (признан в России иностранным агентом), которая должна быть по закону соответствующим образом промаркирована.
Минюст РФ включил Гениса в реестр иностранных агентов 27 сентября 2024 года. По информации ведомства, Генис распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан. Он выступал против СВО на Украине, участвовал в создании материалов иностранного агента и нежелательной НПО. Живет за границей.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Историк-американист Иван Курилла* - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Историка Ивана Куриллу* внесли в реестр иноагентов
16 января, 17:13
 
OzonАлександр ГенисМоскваУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала