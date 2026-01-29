Суд оштрафовал Ozon за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы на 200 тысяч рублей оштрафовал ООО "Интернет решения" (юрлицо Ozon) за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно карточке дела на сайте суда, ООО "Интернет решения" в январе этого года назначено административное наказание по части 42 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах).
"Назначено наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе суда.
"Ведомости" уточняют, что дело связано с неверной карточкой книги писателя Александра Гениса* (признан в России иностранным агентом), которая должна быть по закону соответствующим образом промаркирована.
Минюст РФ включил Гениса в реестр иностранных агентов 27 сентября 2024 года. По информации ведомства, Генис распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан. Он выступал против СВО на Украине, участвовал в создании материалов иностранного агента и нежелательной НПО. Живет за границей.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Историка Ивана Куриллу* внесли в реестр иноагентов
16 января, 17:13