Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в феврале - РИА Новости, 29.01.2026
01:57 29.01.2026 (обновлено: 10:43 29.01.2026)
Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в феврале
Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в феврале
Пассажиры в терминале аэропорта. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отпуск в феврале будет невыгодным из-за небольшого количества рабочих дней, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
"В 2026 году в феврале всего 19 рабочих дней (поскольку с 21 по 23 число три выходных), а сама продолжительность месяца короткая (28 дней)", - сказала Финогенова.
Она уточнила, что при зарплате в 80 тысяч рублей стоимость одного рабочего дня в феврале составит 4 210,5 рублей, тогда как стоимость отпускного дня - 2 730 рублей.
Эксперт добавила, что, учитывая значительную разницу между этими суммами, лучше планировать отпуск в другие месяцы.
Отдыхающие на набережной Геленджика - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Эксперт рассказала, когда выгодно брать отпуск в 2026 году
26 января, 01:56
 
ОбществоЮлия ФиногеноваРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
