Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в феврале

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отпуск в феврале будет невыгодным из-за небольшого количества рабочих дней, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

"В 2026 году в феврале всего 19 рабочих дней (поскольку с 21 по 23 число три выходных), а сама продолжительность месяца короткая (28 дней)", - сказала Финогенова

Она уточнила, что при зарплате в 80 тысяч рублей стоимость одного рабочего дня в феврале составит 4 210,5 рублей, тогда как стоимость отпускного дня - 2 730 рублей.