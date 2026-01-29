https://ria.ru/20260129/otpusk-2070885297.html
Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в феврале
Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в феврале
2026-01-29T01:57:00+03:00
2026-01-29T01:57:00+03:00
2026-01-29T10:43:00+03:00
общество
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
Новости
ru-RU
Общество, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в феврале
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отпуск в феврале будет невыгодным из-за небольшого количества рабочих дней, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
"В 2026 году в феврале всего 19 рабочих дней (поскольку с 21 по 23 число три выходных), а сама продолжительность месяца короткая (28 дней)", - сказала Финогенова
.
Она уточнила, что при зарплате в 80 тысяч рублей стоимость одного рабочего дня в феврале составит 4 210,5 рублей, тогда как стоимость отпускного дня - 2 730 рублей.
Эксперт добавила, что, учитывая значительную разницу между этими суммами, лучше планировать отпуск в другие месяцы.