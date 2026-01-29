Песков рассказал о развитии отношений России и ОАЭ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отношения России и ОАЭ успешно развиваются почти во всех областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы (Россия и ОАЭ - ред.) развиваем отношения практически во всех областях. Делаем это успешно и на взаимовыгодной основе", - сказал он журналистам.