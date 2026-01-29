https://ria.ru/20260129/otnosheniya-2070964244.html
Песков рассказал о развитии отношений России и ОАЭ
Песков рассказал о развитии отношений России и ОАЭ - РИА Новости, 29.01.2026
Песков рассказал о развитии отношений России и ОАЭ
Отношения России и ОАЭ успешно развиваются почти во всех областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:07:00+03:00
2026-01-29T13:07:00+03:00
2026-01-29T13:23:00+03:00
россия
оаэ
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20260129/peskov-2070964371.html
россия
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, дмитрий песков
Россия, ОАЭ, Дмитрий Песков
Песков рассказал о развитии отношений России и ОАЭ
Песков заявил о развитии отношений России и ОАЭ во всех направлениях